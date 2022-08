Ciclismo

Vuelta di Spagna - Ayuso: "Non mi sentivo bene, tanto che ho fatto 3 tamponi. Spero di recuperare"

VUELTA DI SPAGNA - Non una grande giornata in casa UAE Emirates che sbaglia completamente la crono di Alicante con i suoi interpreti. João Almeida, che avrebbe dovuto recuperare, sbaglia strada, e Ayuso finisce per perdere 2'17'' da Evenepoel, ma anche da tutti gli altri rivali. Anzi, lo spagnolo pensava di avere il covid...

00:00:56, 2 ore fa