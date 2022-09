Ciclismo

Vuelta di Spagna - Ayuso: "Se ho paura col covid di essere stanco? Spero di no, voglio guadagnare sugli altri"

VUELTA DI SPAGNA - È il caso della settimana che ha suscitato non poche polemiche. Juan Ayuso è positivo al covid, ma continua a pedalare perché "con carica virale bassa". Ayuso non è preoccupato per il suo stato di forma visto che è asintomatico e non si aspetta dei cali. Anzi, vuole guadagnare sugli avversari e cercare di riaprire la corsa per il podio.

