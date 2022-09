Ciclismo

Vuelta di Spagna - Ayuso: "Sono sul podio? Mi spiace prendere una posizione così dopo il ko di Roglic"

VUELTA DI SPAGNA - Il corridore dell'UAE Emirates si dice scontento, in realtà, di aver guadagnato una posizione dopo l'infortunio di Roglic. Ma, soprattutto, non vuole parlare di podio fin quando non sarà a Madrid.

00:01:32, 2 ore fa