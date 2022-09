Ciclismo

Vuelta di Spagna - Ayuso: "Sto bene anche se positivo. Sarei stato deluso andare a casa per covid, sto pedalando bene"

VUELTA DI SPAGNA - Ayuso è risultato positivo al covid, ma continua la sua corsa per "bassa carica virale". Lui dice di sentirsi bene, anzi, di voler provare a fare qualcosa di importante in classifica nelle prossime tappe. Ayuso si sente molto fortunato in questo caso, perché gli avrebbe dato davvero fastidio dover tornarsene a casa causa covid.

00:01:41, un' ora fa