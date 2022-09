Ciclismo

Vuelta di Spagna - Beppe Martinelli: "Vogliamo vincere la tappa con Miguel Ángel López, ma dobbiamo battere Roglic"

VUELTA DI SPAGNA - Il ds dell'Astana confessa che il team giocherà tutte le sue carte per far vincere la tappa a Miguel Ángel López. Ma anche per la classifica? No, dice Beppe Martinelli, il colombiano non guarda alla generale e punta solo alla vittoria di tappa. "Però si dovrà fare i conti con Primoz Roglic e Enric Mas...".

00:01:37, 4 minuti fa