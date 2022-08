Negli ultimi giorni si era intuito, ora è arrivata l'ufficialità: Egan Bernal non sarà al via della Vuelta di Spagna che scatterà venerdì 19 agosto. Questa la decisione del team Ineos Grenadiers che ha svelato ufficialmente la squadra per il terzo e ultimo grande giro della stagione. I gradi di capitano saranno di Richard Carapaz, al suo fianco avrà Tao Geoghegan Hart, vincitore del Giro 2020, Ethan Hayter, Luke Plapp, Carlos Rodríguez, Pavel Sivakov, Ben Turner e Dylan van Baarle, trionfatore all'ultima Parigi-Roubaix.

Ad

Bernal, che non ha ancora iniziato la stagione dopo il terribile incidente dello scorso gennaio. La novità per il campione colombiano è che sarà al via del Giro di Danimarca, a partire dal 16 agosto, inserito all'ultimo dalla Ineos. Dopo aver saltato la Vuelta a Burgos, pareva che Bernal dovesse partecipare al Giro di Germania dal 24 agosto, invece a sorpresa anticipa il rientro. Nel giorno in cui c'è la conferma della partecipazione di Primoz Roglic , arriva anche quella dell'assenza di, che non ha ancora iniziato la stagione dopo il terribile incidente dello scorso gennaio. La novità per il campione colombiano è che sarà al via del, a partire dal 16 agosto, inserito all'ultimo dallaaver saltato la, pareva chedovesse partecipare aldal 24 agosto, invece a sorpresa anticipa il rientro.

Vuelta di Spagna La startlist provvisoria: Roglic c'è, Nibali, Hindley... Bernal fuori 28/07/2022 A 13:04

Bernal, re del Tour 2019 e del Giro 2021, commenta così su Twitter: "Non posso ringraziare abbastanza tutti quelli che sono stati lì per me. Quel supporto è stato prezioso nel motivarmi ogni giorno a lavorare sodo per poter correre di nuovo. A tutti voi, un grazie di cuore". Il colombiano inizia dunque la marcia di avvicinamento che potrebbe anche portarlo al Giro di Lombardia in autunno.

Bernal attacca, Roglic risponde "presente"

Dove seguire la Vuelta in diretta tv e streaming

La Vuelta 2022 sarà trasmessa in DIRETTA su Eurosport 1 (Canali 210 di Sky e su DAZN) con la telecronaca di Luca Gregorio e Riccardo Magrini tutti i giorni a partire dalle 14.30. Se non volete perdervi neanche un metro delle 21 tappe di questa edizione, senza pubblicità, potrete seguire la Vuelta di Spagna in streaming su Eurosport Player, Discovery+ ( Scopri l'offerta ) e GCN+ con tanti contenuti esclusivi in più. Sarà anche possibile recuperare tutte le corse On Demand su tutte le nostre piattaforme.

Il percorso della Vuelta 2022: 3280,4 km da Utrecht a Madrid

Vuelta di Spagna Evenepoel pronto a sfidare Pogacar? Lefevere: "Non guardo i numeri ma..." 30/05/2022 A 20:52