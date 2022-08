Ascensión al Pico Jano. È arrivato il giorno del primo vero arrivo in salita di questa Vuelta, visto che a Carapaz che da Simon Yates. I big hanno scelto la tregua a Bilbao , lasciando andare la fuga, ma questa volta sarà battaglia vera sull'. È arrivato il giorno del primo vero arrivo in salita di questa Vuelta, visto che a Laguardia era solo uno 'strappetto' quello domato da Roglic... Ci si arriva con un nuovo leader, Molard , ma chi cercherà di recuperare terreno piuttosto su Roglic? Chi attacca lo sloveno? L'occasione per rosicchiare in classifica c'è e attendiamo qualcosa di importante sia dache da

Dove guardare la 6a tappa della Vuelta in diretta tv e live streaming

La 6a tappa della Vuelta di Spagna sarà trasmessa in DIRETTA su Eurosport 1 (Canali 210 di Sky e su DAZN) con la telecronaca di Luca Gregorio e Riccardo Magrini a partire dalle 14.45 e in streaming dalle . Se non volete perdervi neanche un metro delle 21 tappe di questa edizione, senza pubblicità, potete seguire la Vuelta di Spagna in streaming su Eurosport Player, Discovery+ ( Scopri l'offerta ) e GCN+ con tanti contenuti esclusivi in più. Sarà anche possibile recuperare tutte le corse On Demand su tutte le nostre piattaforme.

Il percorso

Primo tappone di questa Vuelta, con l'arrivo all'Ascensión al Pico Jano a quota 1134 metri. Avremo i primi due GPM di 1a categoria di questa Vuelta. Si parte già in salita con Mercadillo e l'Alto de la Escrita (5,5 km al 4,5%). Il primo GPM classificato, però, si affronterà dopo 69 km: il Puerto de Alisas di 2a categoria (8,7 km al 5,8%). Poi fase più tranquilla di corsa fino al Collada de Brenes, il 1° GPM di 1a categoria di questa edizione (6,8 km all'8,2%) che darà anche secondi di abbuono. Discesa fino a Santa Cruz de Iguña dove è posto il traguardo volante, poi la salita dell'Ascensión al Pico Jano (12,6 km al 6,55%). Qui vedremo sfidarsi i veri pretendenti alla maglia roja.

Tutte le salite

-Al km 77,7 Puerto de Alisas (2a categoria): 8,7 km al 5,8%;

-Al km 145,8 Collada de Brenes (1a categoria): 6,8 km all'8,2%;

-Al km 181,2 Ascensión al Pico Jano (1a categoria): 12,6 km al 6,55%;

Roglic batte subito un colpo a Laguardia: rivivi la sua vittoria

I favoriti

Altra occasione per le fughe ci verrebbe da dire, ma qualcuno vorrà provare a conquistare tappa e abbuoni. Sarà l'obiettivo di Simon Yates che deve già recuperare tanto in classifica da Primoz Roglic (51'') e potrebbe far tirare la squadra per tentare l'assalto sull'Ascensión al Pico Jano. Ma occhio allo stesso Roglic che, in queste prime tappe, non ha pedalato per nulla male e potrebbe cercare invece il bis.

Giornata di riposo in gruppo che arriva a 5'09'', ma Roglic perde la maglia

Chi ha pedalato bene in queste prime battute è stato sicuramente Enric Mas, che proverà a conquistare anche lui una tappa prestigiosa. Occhio al solito Buitrago, poi ci aspettiamo sicuramente qualche squillo da Hindley e da Evenepoel. Che condizione hanno esattamente i due?

Un passo più indietro Carapaz. È caduto prima del giorno di riposo ed è stato il meno pimpante dei suoi sulla rampa di Laguardia. Non è detto però che non abbia recuperato e voglia provarci, del resto anche lui deve recuperare qualcosa in classifica dopo queste prime tappe.

Roglic, Simon Yates *****

Evenepoel, Hindley, Enric Mas, Buitrago ****

Carapaz, Miguel Ángel López, O'Connor, Pinot, João Almeida ***

Hugh Carthy, Mäder, Taaramäe, Verona, Elissonde, Higuita, Sivakov, Arensman **

Ayuso, Chaves, Kelderman, Juan Pedro López, McNulty, Meintjes, Pozzovivo, Nibali, Rochas *

Chi vince la Vuelta? Yates o Hindley? I pronostici di Magrini e Lazzaro

Info utili

-Orario di partenza: 12.37;

-Orario d'arrivo: tra le 17.15 e le 17.47;

-Lunghezza: 181,2 km;

-Dislivello: 4076 metri;

-GPM: 3;

