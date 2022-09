Ciclismo

Vuelta di Spagna - Bou e Okamika resistono fino al traguardo volante, poi arriva Mads Pedersen

VUELTA DI SPAGNA - La fuga resiste fino al traguardo volante di Espejo, con Bou che batte Okamika, poi dopo qualche secondo arriva il gruppo maglia roja a neutralizzare la testa della corsa. Mads Pedersen fa in tempo per centrare il 4° posto, prendendo altri punti utili per la sua maglia verde.

00:00:59, 13 minuti fa