Ciclismo

Vuelta di Spagna - Brutta botta per Steff Cras a polso e gomito: ecco il primo ritiro. A terra anche Poels e Malecki

VUELTA DI SPAGNA - Verso il rientro ad Utrecht, sono state diverse le cadute per molti corridori. Wout Poels è uno dei corridori coinvolti, ma ci sono anche due della Lotto Soudal. Malecki che riparte, non Steff Cras che per una brutta botta al polso e al gomito sinistro è costretto ad abbandonare la corsa spagnola.

00:01:52, 9 minuti fa