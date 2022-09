Ciclismo

Vuelta di Spagna - Bryan Coquard: "Tanti podi, ma non ho ancora vinto. Ci riproverò"

VUELTA DI SPAGNA - Dopo il 2° posto a Montilla, fanno 10 podi nei Grandi Giri per Bryan Coquard che però non ha ancora vinto a questi livelli, nonostante 47 vittorie in carriera su strada. Il corridore della Cofidis ci vuole però riprovare e rimarrà alla Vuelta per questo.

