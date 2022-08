Ciclismo

Vuelta di Spagna - Caicedo non ha l'ammiraglia a disposizione? C'è la nostra Laura Meseguer in supporto all'ecuadoriano

VUELTA DI SPAGNA - C'è la cronometro e non ci sono abbastanza ammiraglie? L'Education EasyPost manda Laura Meseguer in sostegno a Jonathan Caicedo. La nostra Laura aveva anche le ruote di scorta nel caso in cui fosse servito al corridore ecuadoriano.

00:02:26, 2 ore fa