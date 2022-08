Ciclismo

Vuelta di Spagna - Caldo da ko ad Alicante! Arensman distrutto a fine crono, si siede per terra

VUELTA DI SPAGNA - Attima di paura per Arensman dopo la cronometro di Alicante. Anche per noi che lo abbiamo visto a terra dopo la sua prova. Il caldo e l'umidità, però, hanno messo a dura prova tutti che hanno tagliato la linea del traguardo sfiniti. Anrensman si è un po' ripreso, ma è rimasto seduto per terra nel tentativo di calmarsi.

00:01:26, un' ora fa