Ciclismo

Vuelta di Spagna - Cambia il leader, ma è sempre un olandese della Jumbo: Teunissen nuova maglia roja

VUELTA DI SPAGNA - Con la volata di Utrecht, Gesink prende un buco anche perché ha lavorato in precedenza per tenere compatta la Jumbo Visma. Poi è Teunissen a fare la volata: fa 4° al traguardo, ma si prende la maglia roja che resta dunque in casa Jumbo Visma.

00:00:56, 27 minuti fa