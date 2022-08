Ciclismo

Vuelta di Spagna - "Carapaz chiude le comunicazioni": l'ecuadoriano si mette la radiolina in tasca

VUELTA DI SPAGNA - La radio non funziona più? O Carapaz sapeva già come sarebbe andata a finire? Ad un bel momento, l''ormai ex capitano della Ineos Grenadiers saluta tutti e si rimette la radiolina in tasca.

00:00:29, 27 minuti fa