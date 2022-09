Ciclismo

Vuelta di Spagna - Carapaz: "Ero venuto per vincere la Vuelta, è andata male. Sono felicissimo per la tappa"

VUELTA DI SPAGNA - Carapaz ammette di essersi presentato alla Vuelta con il solo obiettivo di vincere la classifica generale, ma sentiva che già nei Paesi Bassi qualcosa non andava. Poi ha perso, e tante, in tutte le tappe di montagna. In questa seconda settimana voleva provare l'affondo e cercare, almeno una vittoria di tappa, e ci è riuscito al primo tentativo.

00:01:44, un' ora fa