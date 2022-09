Ciclismo

Vuelta di Spagna - Carapaz: "Vittoria importante per la mia carriera. Sono partito al momento giusto"

VUELTA DI SPAGNA - Altra vittoria per Richard Carapaz che centra il bis in questa Vuelta. L'ecuadoriano è molto contento per questo successo che ritiene più importante rispetto alla vittoria di due giorni fa. E non c'è due senza tre: "Riprovarci a Sierra Nevada? Perché no...".

00:01:49, 2 ore fa