Ciclismo

Vuelta di Spagna - Cavagna: "Addio di Alaphilippe brutto colpo, la sua forma stava crescendo"

VUELTA DI SPAGNA - C'è un po' di delusione in casa Quick Step Alpha Vinyl dopo l'addio di Julian Alaphilippe che ha rimediato una lussazione alla spalla destra. Per fortuna, almeno, non ha riscontrato fratture. Cavagna prova a rincuorarlo, ma è un gran peccato perché la sua condizione era in crescendo.

00:01:05, un' ora fa