Ciclismo

Vuelta di Spagna - Che botta! Repa perde il controllo della bici e va giù, Bol si salva

VUELTA DI SPAGNA - Si costeggia la spiaggia e, in queste condizioni, l'asfalto non è sempre una garanzia. Lo testa molto bene Repa, uno degli uomini in fuga, che va giù in curva. E rischia parecchio anche Bol che gli era subito dietro, salvandosi quasi per miracolo.

00:00:27, un' ora fa