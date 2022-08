Ciclismo

Vuelta di Spagna - Che peccato per Samuele Battistella: lo sprint lo vince Herrada: rivivi l’arrivo

VUELTA DI SPAGNA - Nella tappa numero 7 della Vuelta, arriva la fuga e alla fine trionfa Jesús Herrada che bissa la tappa vinta anche alla Vuelta 2019. Tutto uguale in classifica generale, con Evenepoel che resta leader. Per quanto riguarda la maglia verde, Sam Bennett vince la sprint per il 6° posto con Mads Pedersen che, di conseguenza, perde punti importanti.

00:00:57, un' ora fa