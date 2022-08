Ciclismo

Vuelta di Spagna - Che scatto di Langellotti: 3 GPM vinto, si punta alla maglia a pois

VUELTA DI SPAGNA - Alla scoperta di Victor Langellotti che, dopo essere entrato alla Vuelta come sostituito di Madrazo, sta cercando di dare tutto per indossare almeno per un giorno la maglia a pois di miglior scalatore.

00:00:41, un' ora fa