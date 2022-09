Ciclismo

Vuelta di Spagna - Chi vince tra Carapaz e Pinot? I pronostici di Eurosport

VUELTA DI SPAGNA - Arriva un'altra fuga in porto? Sicuramente secondo i nostri esperti che citano come possibili vincitori di tappa, sull'Alto de Piornal, corridori come Thibaut Pinot e Richard Carapaz che nella fuga sono stati abili ad inserirsi.

