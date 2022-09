Ciclismo

Vuelta di Spagna - Chi vince tra Vine e Carapaz? I pronostici di Eurosport

VUELTA DI SPAGNA - Chi vince a Peñas Blancas? Nuovo arrivo in salita e rivedremo la sfida tra Evenepoel, Enric Mas e Roglic. Secondo i nostri esperti, però, arriverà la fuga con possibilità di successo per Richard Carapaz o, addirittura, per Jay Vine che farebbe tris a questa Vuelta.

00:03:11, un' ora fa