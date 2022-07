Jai Hindley sta preparando la seconda parte della stagione. Il corridore australiano ha messo nel mirino la Vuelta di Spagna (Carapaz, a cerca della vendetta, e Miguel Ángel López già affrontati al Giro d'Italia, ci sarà Evenepoel e ci saranno anche Pogacar e Roglic in Dopo aver vinto il Giro d'Italia 2022 davanti a Carapaz e Landa sta preparando la seconda parte della stagione. Il corridore australiano ha messo nel mirino la 19 agosto-11 settembre ), con il capitano della Bora Hansgrohe che affronterà una startlist di livello nel tentativo di ottenere un buon risultato anche nella corsa a tappe spagnola. Ci saranno, a cerca della vendetta, egià affrontati al Giro d'Italia, ci saràe ci saranno anchein uscita dal Tour de France

Jai Hindley in altura per preparare la Vuelta

Il piano è che lui faccia la Vuelta. È in ritiro in altura, motivato e finora ha pedalato bene. È confermato che avremo una squadra forte, nella rosa ci saranno molti degli uomini di classifica del Giro d’Italia e Sergio Higuita, quindi vedremo. Ma di sicuro avremo una buona squadra. [Ralph Denk a Cyclingnews]

Hindley, che dal Giro d'Italia non ha mai più corso in gare ufficiali, si rimetterà il numerino alla schiena il prossimo 30 luglio per la Clásica San Sebastián. Poi affronterà la Vuelta a Burgos per affinare la condizione, breve corsa a tappe dal 2 al 6 agosto. Poi focus sulla Vuelta di Spagna che inizierà dai Paesi Bassi il prossimo 19 agosto.

