Ciclismo

Vuelta di Spagna - Colpo di scena: Jay Vine si stacca in salita, la maglia a pois si tira fuori

VUELTA DI SPAGNA - Anche Jay Vine si è unito alla fuga di quei 32 corridori che hanno cercato il successo sul Peñas Blancas. La maglia a pois era il favorito numero 1, ma l'australiano si è staccato sulle fiammate di Gesbert a -3,2 km dal traguardo. Vine, staccandosi in quel momento, è arrivato solo 7° all'arrivo, non riuscendo neanche a prendere punti per la classifica a scalatori.

00:00:30, 10 ore fa