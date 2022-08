Quick Step Alpha Vinyl. No, la classifica non c'entra, con Evenepoel che mantiene saldamente la maglia roja con 161'' di vantaggio su Roglic e 183'' di margine su Enric Mas. Ma il leader della Vuelta Julian Alaphilippe caduto a Brutta giornata per i. No, la classifica non c'entra, conche mantiene saldamente la maglia roja con 161'' di vantaggio sue 183'' di margine su. Ma il leader della Vuelta ha perso un gregario prezioso , il suo ultimo uomo. Stiamo parlando, ovviamente, dicaduto a 64 km dal traguardo durante la tappa di Cabo de Gata, poi vinta da Kaden Groves . Brutta botta alla spalla destra che ha fatto temere un infortunio pesantissimo per il campione del mondo.

Ad

Vuelta di Spagna Groves batte Merlier e Pedersen in volata! Alaphilippe si ritira 4 ORE FA

CHI VINCE LA VUELTA? Remco Evenepoel Primoz Roglic Enric Mas Carlos Rodríguez Juan Ayuso

Dopo gli esami effettuati, è stata riscontrata una lussazione alla spalla destra per Alaphilippe che è stata risolta dallo staff medico dell'ospedale. Non sono state evidenziate, però, fratture e questa è sicuramente una buona notizia. Alaphilippe rientrerà in Belgio nelle prossime ore e si recherà presso l'ospedale di Herentals per nuovi accertamenti e verificare che tutto sia ok. Il team, però, nel suo comunicato non specifica i tempi di recupero prima degli esami che sono stati programmati per giovedì.

In sostanza, bisogna capire se Alaphilippe potrà essere arruolabile per il Mondiale. Detto questo, meno male che non ci sono fratture, ma resta difficile - a questo punto - una sua presenza alla prova iridata dove il francese sarebbe andato a caccia del terzo successo consecutivo. La gara è in programma il 25 settembre e Alaphilippe salterà evidentemente diversi giorni di allenamento.

La BikeExchange dimentica Yates, vince Groves: rivivi la volata

Dove seguire la Vuelta in Diretta tv e streaming

La Vuelta 2022 sarà trasmessa in DIRETTA su Eurosport 1 (Canali 210 di Sky e su DAZN) con la telecronaca di Luca Gregorio e Riccardo Magrini tutti i giorni a partire dalle 14.30. Se non volete perdervi neanche un metro delle 21 tappe di questa edizione, senza pubblicità, potrete seguire la Vuelta di Spagna in streaming su Eurosport Player, Discovery+ ( Scopri l'offerta ) e GCN+ con tanti contenuti esclusivi in più. Sarà anche possibile recuperare tutte le corse On Demand su tutte le nostre piattaforme.

Boato per Nibali: "Speciale chiudere qui dove ho vinto il mio primo Grande Giro"

Vuelta di Spagna Evenepoel perde il suo ultimo uomo: Alaphilippe ko e dice addio al Mondiale 5 ORE FA