Ciclismo

Vuelta di Spagna - Coquard: "Grande lavoro di Cimolai, ma Pedersen era più forte. Non voglio lasciare la Vuelta"

VUELTA DI SPAGNA - Bryan Coquard smentisce le voci su un suo possibile ritiro per essere dirottato, dalla squadra, verso altre corse per fare punti in vista della classifica a punti UCI ed evitare quindi la retrocessione della Cofidis. Lo sprinter francese, invece, è sicuro di poterla vincere una tappa alla Vuelta e vuole esserci martedì per giocare le sue carte.

00:02:13, 18 minuti fa