molto particolari alla Vuelta. Parliamo di quello riguardante Bryan Coquard, ottimo 2° nella tappa di Montilla, Cofidis per lasciare la Vuelta proprio dopo l'ultima frazione affrontata per concentrarsi poi su altre corse e non più sulla Vuelta. Ma perché? Perché la Cofidis è uno dei team che si trova in fondo alla classifica ranking per squadre e deve raccogliere un numero sufficiente di punti per assicurarsi la “salvezza” e rimanere con la licenza World Tour per il prossimo triennio. Tra i casi di covid, vedi quello di Ayuso che rimane però in corsa, e le brutte cadute che hanno decimato il gruppo, Alaphilippe non è stato l'unico , arrivano altri casialla Vuelta. Parliamo di quello riguardante, ottimo 2° nella tappa di Montilla, alle spalle di Mads Pedersen . Il corridore francese era stato “selezionato” dallaper lasciare la Vuelta proprio dopo l'ultima frazione affrontata per concentrarsi poi su altre corse e non più sulla Vuelta. Ma perché? Perché la Cofidis è uno dei team che si trova in fondo alla classifica ranking per squadre e deve raccogliere un numero sufficiente di punti per assicurarsi la “salvezza” eper il prossimo triennio.

Ad

CHI VINCE LA VUELTA? Remco Evenepoel Primoz Roglic Enric Mas Carlos Rodríguez Juan Ayuso

Vuelta di Spagna Da Nibali a Aru: le 10 imprese più belle della Vuelta 18/08/2022 ALLE 12:23

Tomares, dopo il giorno di riposo, e quella di Madrid all'ultima tappa. Occasioni per gli sprinter rimasti in gruppo e quindi anche per Bryan Coquard che non ha nessuna volontà di lasciare la corsa per giocare le sue carte (considerando inoltre che Coquard non ha mai vinto nei Grandi Giri e vuole sbloccarsi). Non è la prima volta, comunque, che viene richiesto ad un corridore di lasciare una tre settimane per concentrarsi su altre corse e fari punti altrove. È capitato al termine del Tour, quando Gorka Izagirre è stato ritirato dalla Movistar proprio Un sacrificio che, però, Coquard non ha voluto fare, proprio dopo il 2° posto di Montilla, piazzamento che ha dimostrato come il pistard francese possa provare anch'esso a conquistare una tappa in questa seconda parte di Vuelta. Ci sarà volata a, dopo il giorno di riposo, e quella diall'ultima tappa. Occasioni per gli sprinter rimasti in gruppo e quindi anche per Bryan Coquard che non ha nessuna volontà di lasciare la corsa per giocare le sue carte (considerando inoltre che Coquard non ha mai vinto nei Grandi Giri e vuole sbloccarsi). Non è la prima volta, comunque, che viene richiesto ad un corridore di lasciare una tre settimane per concentrarsi su altre corse e fari punti altrove. È capitato al termine del Tour, quandoè stato ritirato dallaproprio all'ultima tappa degli Champs-Élysées per dirottare il basco sulla Prueba Villafranca e sulla Vuelta a Castilla y León.

Coquard: "Grande lavoro di Cimolai, ma Pedersen era più forte. Non voglio lasciare la Vuelta"

La classifica a squadre ranking UCI

Squadra Punti 1. Jumbo Visma 35294 2. Ineos Grenadiers 32993 3. Quick Step Alpha Vinyl 32636 4. UAE Emirates 30456 5. Bora Hansgrohe 24100 6. Bahrain Victorious 23359 7. Alpecin Decueninck 19938 8. Groupama-FDJ 19465 9. Trek Segafredo 19004 10. Intermarché-Wanty Gobert 17653 11. AG2R Citroën 16053 12. Astana Qazaqstan 16027 13. DSM 15247 14. Cofidis 14737 15. Arkéa Samsic 14667 16. BikeExchange Jayco 14308 17. Education EasyPost 14255 18. Movistar 14175 19. Lotto Soudal 13847 20. Israel Premier Tech 13101

La classifica viene conteggiata su un periodo di tre anni. Le prime 18 classificate hanno la certezza di avere la licenza di squadre World Tour per il prossimo triennio. Essendo stato, però, un triennio molto particolare, col covid di mezzo, una serie di squadre hanno presentato un documento all'UCI per neutralizzare questa classifica (almeno fino al termine di questa stagione) e ricominciare a fare i conteggi dal 2023.

Mads Pedersen padrone, si fa vedere anche Roglic: gli highlights

Dove seguire la Vuelta in Diretta tv e streaming

La Vuelta 2022 sarà trasmessa in DIRETTA su Eurosport 1 (Canali 210 di Sky e su DAZN) con la telecronaca di Luca Gregorio e Riccardo Magrini tutti i giorni a partire dalle 14.30. Se non volete perdervi neanche un metro delle 21 tappe di questa edizione, senza pubblicità, potrete seguire la Vuelta di Spagna in streaming su Eurosport Player, Discovery+ ( Scopri l'offerta ) e GCN+ con tanti contenuti esclusivi in più. Sarà anche possibile recuperare tutte le corse On Demand su tutte le nostre piattaforme.

Presentazione chic: i corridori vanno via in barca per i canali di Utrecht

Vuelta di Spagna L'Albo d'oro della Vuelta: tutti i vincitori dal 1935 al 2021 15/08/2022 ALLE 02:46