Ciclismo

Vuelta di Spagna - Danny van Poppel: "Che fatica per seguire Roglic. Poi non so cosa è successo nel finale"

VUELTA DI SPAGNA - Danny van Poppel stremato per il finale di Tomares dove prima ha dovuto rispondere all'attacco di Roglic, poi ha provato a battere in volata un dominante Mads Pedersen. Il corridore della Bora Hansgrohe è davvero stravolto tando da non ricordare nemmeno cosa sia accaduto nel finale.

00:01:21, 22 minuti fa