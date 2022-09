Ciclismo

Vuelta di Spagna - Danny van Poppel: "Ho avuto una sbandata in volata, se no avrei vinto"

VUELTA DI SPAGNA - Da ultimo uomo per i velocisti, a velocista lui stesso. Danny van Poppel ha provato lo sprint a Cabo de Gata, dopo il ritiro di Sam Bennett, con il neerlandese che ha fatto 2° alle spalle di Kaden Groves. Per van Poppel c'è stata anche una sbandata se no, assicura il corridore della Bora, avrebbe vinto lui.

00:01:04, un' ora fa