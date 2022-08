Ciclismo

Vuelta di Spagna - De Marchi e Masnada in fuga, vince Soler, Molard sfila la maglia a Roglic: gli highlights

VUELTA DI SPAGNA - In 18 se ne vanno in fuga, col gruppo che lascia fare finendo ben presto a 5' di ritardo. Tra i fuggitivi anche i nostri Alessandro De Marchi e Fausto Masnada ma, soprattutto, Marc Soler che fa un capolavoro e conquista la vittoria di tappa a Bilbao. Come detto, Roglic lascia fare e la sua maglia roja finisce sulle spalle di Rudy Molard.

00:03:44, 20 minuti fa