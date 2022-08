Ciclismo

Vuelta di Spagna - Degenkolb: "Non sono in grado di battere questi sprinter, ho provato ad anticipare"

VUELTA DI SPAGNA - Degenkolb ci ha provato, della serie non si sa mai... Il corridore tedesco una volta vinceva anche gli sprint di gruppo (anche se non è un velocista puro) ma, ora come ora, non può mettersi all'altezza di corridori come Bennett e Merlier. Lui ci ha comunque provato con un'azione di fantasia ed è contento per il piazzamento raccolto.

00:01:00, 42 minuti fa