tra poco il report completo...

Ad

La nuova classifica

Vuelta di Spagna A terra Carlos Rodríguez e Jay Vine: la maglia a pois si ritira 4 ORE FA

Corridore Tempo 1. Remco Evenepoel 69h59'12'' 2. Enric Mas +2'07'' 3. Juan Ayuso +5'14'' 4. Miguel Ángel López +5'56'' 5. Carlos Rodríguez +6'49'' 6. João Almeida +7'14'' 7. Thymen Arensman +8'09'' 8. Ben O'Connor +9'34'' 9. Rigoberto Uran +9'56'' 10. Jai Hindley +12'03'' 11. Louis Meintjes +13'53'' 12. Jan Polanc +19'03'' 13. Alejandro Valverde +24'31'' 14. Richard Carapaz +27'46''

ROGLIC AVREBBE RIBALTATO LA VUELTA? Sì, avrebbe sfilato la roja a Evenepoel No, avrebbe comunque vinto Evenepoel

41 nella fuga, c'è anche Nibali! Almeida parte ai -90

È bagarre per entrare nella fuga e per un'ora, circa, tutti i tentativi vengono respinti, considerando che si è viaggiato a 48,8 km/h di media. Ai -151 km dal traguardo viene via la fuga e riescono ad evadere dal gruppo 41 corridori: ci sono tra gli altri Carapaz, Geoghegan Hart, Higuita, Hugh Carthy, Mäder, Soler, Gesbert e Pinot oltre agli italiani Nibali, De Marchi, Villella, Cataldo, Masnada, Zambanini e Fabbro. Il gruppo lascia fare e la fuga prende addirittura 9', mentre si registra il ritiro di Jay Vine coinvolto in una maxi caduta dove era finito a terra anche Carlos Rodríguez.

Maxi caduta durissima: Pedersen oltre il guardrail, ferite per Rodriguez, Vine a casa

Ma attenzione a ciò che accade ai -90 km dal traguardo: attacca niente meno che João Almeida, lanciato da McNulty, e il portoghese guadagna ben presto 1' sul gruppo. Il capitano dell'UAE Emirates ritrova anche Ivo Oliveira, che era andato in fuga, e prova ad accumulare più vantaggio possibile. Dietro c'è però l'Astana di Miguel Ángel López a fare l'andatura per non perdere la posizione di classifica sul tentativo di rientro di Almeida.

È tutto vero! João Almeida prova l'attacco ai -90 per ribaltare tutto

Una fuga nella fuga: Nibali fermato per aiutare López

Almeida e il gruppo vanno quindi molto vicino alla fuga che, da contare 9' di vantaggio, si ritrova con poco più di 3' di margine all'approccio del primo passaggio dell'Alto de Piornal. Prova ad anticipare Hugh Carthy seguito da Higuita e Pinot, rientrano da dietro anche Gesink, Gesbert e Carapaz che si prende i punti del GPM. Sull'ultima salita di giornata, invece, quel che rimane della fuga inizia con quasi 2' di vantaggio sul gruppo. Gesbert prova ad anticipare, si rifà sotto Robert Gesink mentre si staccano tutti gli altri. Nel gruppo maglia roja, invece, restano solo una quindicina di corridori con Carlos Rodríguez che fa davvero tanta fatica per seguire il ritmo di Nibali e Miguel Ángel López pagando, evidentemente, la caduta del mattino.

L'ordine d'arrivo

Corridore Tempo 1. Remco Evenepoel 4h45'17'' 2. Enric Mas +2'' 3. Robert Gesink +2'' 4. Jai Hindley +13'' 5. Thymen Arensman +13'' 6. Thibaut Pinot +13'' 7. Ben O'Connor +13'' 8. Juan Ayuso +13'' 9. Miguel Ángel López +13'' 10. João Almeida +13'' 17. Carlos Rodríguez +1'19''

Rivivi la 18a tappa della Vuelta On Demand (Contenuto Premium)

Premium Ciclismo La Vuelta | 18a tappa 14:29-17:59 Live

Dove seguire la Vuelta in Diretta tv e streaming

La Vuelta 2022 sarà trasmessa in DIRETTA su Eurosport 1 (Canali 210 di Sky e su DAZN) con la telecronaca di Luca Gregorio e Riccardo Magrini tutti i giorni a partire dalle 14.30. Se non volete perdervi neanche un metro delle 21 tappe di questa edizione, senza pubblicità, potrete seguire la Vuelta di Spagna in streaming su Eurosport Player, Discovery+ ( Scopri l'offerta ) e GCN+ con tanti contenuti esclusivi in più. Sarà anche possibile recuperare tutte le corse On Demand su tutte le nostre piattaforme.

Presentazione chic: i corridori vanno via in barca per i canali di Utrecht

Vuelta di Spagna Da Nibali a Aru: le 10 imprese più belle della Vuelta 18/08/2022 ALLE 12:23