Ciclismo

Vuelta di Spagna, Domenico Pozzovivo: "Con la Vuelta rapporto speciale, ma non arrivo in condizione. Chapeau a Valverde"

VUELTA DI SPAGNA - Domenico Pozzovivo ammette di non essere arrivato a questa Vuelta in grandi condizioni dopo essere stato positivo al covid dopo il Tour de Suisse. L'obiettivo era quello di fare top 10, come fatto al Giro d'Italia, ma il capitano dell'Intermarché-Wanty Gobert valuterà le proprie sensazioni tappa dopo tappa. Poi i complimenti a Valverde.

00:01:31, 31 minuti fa