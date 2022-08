Ciclismo

Vuelta di Spagna - DS Jumbo: "Un Roglic al suo livello sarebbe rimasto con Evenepoel, ma niente panico"

VUELTA DI SPAGNA - Roglic ha preso 1'22'' sulla prima vera salita di questa Vuelta, anche se non è l'unico che ha perso terreno da Evenepoel. Il ds Engels ha confermato, però, che il Roglic che c'è qui non è quello solito, come dire... Ma niente panico, è Roglic, appunto e può recuperare nelle prossime tappe di montagna.

00:03:41, 21 minuti fa