Sam Bennett non c'è più e bisogna quindi trovare un nuovo velocista di riferimento. Nelle ultime tappe avevamo visto bene Mads Pedersen, soprattutto per andare a caccia della maglia verde, ma rivedremo sicuramente all'opera Tim Merlier che, alla vigilia, sarebbe dovuto essere lo sprinter più forte del gruppo. Ma occhio alle fughe... Dopo la crono di Alicante che ha definito, e non poco, la classifica generale , la settimana prosegue con una tappa che potrebbe sorridere ai velocisti. Finalmente tornano gli sprinter protagonisti che, dopo le chance di Utrecht e Breda , hanno dovuto solo soffrire per arrivare in fondo.non c'è più e bisogna quindi trovare un nuovo velocista di riferimento. Nelle ultime tappe avevamo visto bene, soprattutto per andare a caccia della maglia verde, ma rivedremo sicuramente all'operache, alla vigilia, sarebbe dovuto essere lo sprinter più forte del gruppo. Ma occhio alle fughe...

Premium Ciclismo La Vuelta | 11a tappa 14:30-18:15

Ad

Vuelta di Spagna Evenepoel spezza la striscia vincente di Roglic! È sua la crono di Alicante 10 ORE FA

CHI VINCE LA VUELTA? Remco Evenepoel Enric Mas Primoz Roglic Simon Yates Juan Ayuso Carlos Rodríguez João Almeida

Dove guardare l'11a tappa della Vuelta in diretta tv e live streaming

L'11a tappa della Vuelta di Spagna sarà trasmessa in DIRETTA su Eurosport 1 (Canali 210 di Sky e su DAZN) con la telecronaca di Luca Gregorio e Riccardo Magrini a partire dalle 14.45. Se non volete perdervi neanche un metro delle 21 tappe di questa edizione, senza pubblicità, potete seguire la Vuelta di Spagna in streaming su Eurosport Player, Discovery+ ( Scopri l'offerta ) e GCN+ con tanti contenuti esclusivi in più. Sarà anche possibile recuperare tutte le corse On Demand su tutte le nostre piattaforme.

Roglic, Mas, tutti spazzati: lo show di Evenepoel a crono in 140''

Il percorso

Tappa per fuggitivi, ma le squadre dei velocisti proveranno a tenere controllata la corsa per cercare il colpaccio a Cabo de Gata. Sarà comunque una frazione di 1601 metri di dislivello. Non ci sono GPM, ma strada che sale in avvio e poi con diversi dentelli nella parte centrale della tappa fino al traguardo volante di Ruescas. Da lì ecco 11,2 km totalmente pianeggianti fino al traguardo.

I favoriti

Tornano favoriti i velocisti e, con l'uscita di scena di Sam Bennett, Merlier e Mads Pedersen tornano ad avere chance di alzare le braccia al cielo dopo uno sprint di gruppo. Mads Pedersen si è comunque messo in mostra con tre secondi posti e un 9° posto, piazzamenti che gli sono valsi la maglia verde anche con Bennett presente. Merlier invece è stato un fantasma nonostante il grande lavoro fatto per lui dall'Alpecin Deceuninck. Ora il belga ha una grande occasione di riscatto.

La prima di Pedersen! Sprint regale, rivivi l'arrivo

Arrivano chance anche per altri velocisti che non sono riusciti a colpire nelle prime tappe. Su tutti Coquard e McLay che si sono piazzati, o ancora Groves e Ackermann che, in realtà, non ci sono neanche andati vicini alle loro prime occasioni. E poi occhio agli ultimi uomini. Potrebbero gettarsi nella mischia anche corridori come Danny van Poppel, Molano o Lienhard che finora hanno lavorato solo e soltanto per i loro compagni di squadra.

E gli italiani? C'è sempre Cimolai che potrebbe tentare lo sprint anche se, in realtà, l'azzurro ha l'incarico di pilotare al meglio Coquard. Ma occhio, come si diceva, alle azioni in fuga. Samuele Battistella ci ha provato due volte, arriverà la terza in questa tappa molto particolare?

Mads Pedersen, Merlier *****

Coquard, Groves, McLay ****

Danny van Poppel, Fred Wright, Ackermann ***

Boy van Poppel, Lienhard, Impey, Degenkolb, Molano **

Teunissen, Jungels, Battistella, Cimolai, De Gendt, Beullens, Canal, Taminiaux *

"Ha vinto di un'unghia": rivivi il successo al fotofinish di Merlier

Info utili

-Orario di partenza: 12.51;

-Orario d'arrivo: tra le 17.17 e le 17.45;

-Lunghezza: 191,2 km;

-Dislivello: 1601 metri;

Presentazione chic: i corridori vanno via in barca per i canali di Utrecht

Vuelta di Spagna Da Nibali a Aru: le 10 imprese più belle della Vuelta 18/08/2022 ALLE 12:23