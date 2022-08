Ciclismo

Vuelta di Spagna - Engels ammette: "La perdita di Kuss è importante per Roglic. Dovremo cambiare strategia"

VUELTA DI SPAGNA - C'è molto amarezza in casa Jumbo Visma per il ritiro di Sepp Kuss che è stato costretto a lasciare la Vuelta per la febbre. Engels capisce che questa perdita condizionerà, e non poco, il prosieguo della corsa per Primoz Roglic.

00:03:10, un' ora fa