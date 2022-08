Ciclismo

Vuelta di Spagna - Enric Mas: "Dare cambi a Evenepoel per distanziare Roglic? Non avevo gambe per dare cambi"

VUELTA DI SPAGNA - In due avrebbero potuto fare più danni rispetto a Roglic e agli altri rivali, ma Enric Mas ha confessato che quanto fatto oggi era il massimo. Ha seguito Evenepoel, va bene, ma guai a chiedere cambi, perché lo spagnolo non aveva le gambe per fare più di quanto non abbia realizzato nella tappa del Pico Jano.

00:01:03, un' ora fa