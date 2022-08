Ciclismo

Vuelta di Spagna - Enric Mas: "Evenepoel è il più forte in questo momento, ma la Vuelta dura 3 settimane"

VUELTA DI SPAGNA - Enric Mas non getta la spugna. Il corridore spagnolo è scivolato a più di 1' da Evenepoel in classifica generale: il capitano della Movistar ammette la superiorità del belga. Ma, come ricorda Enric Mas, la Vuelta si decide su tre settimana, ma ne è passata solo una.

00:01:22, 38 minuti fa