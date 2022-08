Ciclismo

Vuelta di Spagna - Evenepoel ancora in versione motorino: solo Enric Mas e Primoz Roglic gli stanno dietro

VUELTA DI SPAGNA - Remco Evenepoel fa ancora il vuoto anche in questa tappa di montagna. Sul Colláu Fancuaya, il belga è ripartito come un motorino: solo Enric Mas e Primoz Roglic sono riusciti a tenere la sua ruota. In sostanza sono loro tre a giocarsi la maglia roja.

00:01:06, un' ora fa