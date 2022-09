Ciclismo

Vuelta di Spagna - Evenepoel, così non si fa! Non vuole contatti col pubblico e rifiuta un autografo a un giovane tifoso

VUELTA DI SPAGNA - Dopo la 17a tappa, un giovane tifoso - col padre vicino - ha chiesto un autografo a Remco Evenepoel. Il corridore belga, anche stanco per la prova sul Monasterio de Tentudía, ha ignorato i due. Il padre ha provato a lanciargli una maglia roja per avere la firma, ma Evenepoel ha chiesto ad un massaggiato della Quick Step di comunicare che non avrebbe fatto nessun autografo.

00:00:34, 21 minuti fa