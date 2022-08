Ciclismo

Vuelta di Spagna - Evenepoel: "Covid? Niente panico, mi spiace per Serry ma abbiamo una squadra forte"

VUELTA DI SPAGNA - La Quick Step Alpha Vinyl ha perso un uomo importante causa covid, vista la positività di Serry. Ma il suo compagno di squadra Remco Evenepoel non vuole andare in panico e resta molto calmo in vista del prosieguo della Vuelta. Anche perché, dice il belga, la Quick Step resta una squadra fortissima. C'è un certo Alaphilippe...

00:02:06, un' ora fa