Il week end infernale è partito con la tappa della Sierra de la Pandera e abbiamo visto quello che ci aspettavamo. Attacchi ad Evenepoel e qualche corridore ha provato, davvero, a riaprire la Vuelta. Questo corridore ha un nome e un cognome, Primoz Roglic. Il vincitore delle ultime tre edizioni, non vuole gettare la spugna tanto facilmente e, con la sua azione a 4 km dal traguardo, è riuscito a mandare in difficoltà Evenepoel. Il belga non è crollato e, tra distacco e abbuoni, ha perso 'soltanto' 52'', ma lo sloveno ha lanciato un messaggio. La Vuelta non è finita e ci sono ancora tappe per riprendersi la maglia roja da qui a Madrid. Per un Roglic che ha riaperto tutto, c'è anche un Enric Mas che invece ha deluso. È riuscito sì a staccare Evenepoel, ma gli ha dato solo 20'', venendo a sua volta staccato da Roglic dicendo, quasi, addio alla lotta per il 2° posto. Chi festeggia, invece, è Richard Carapaz. Ancora lui. Dopo la vittoria sul Peñas Blancas, l'ecuadoriano va ancora in fuga e concede il bis. Due vittorie che fanno quasi recriminare l'ex capitano della Ineos che non era arrivato al top all'inizio di questa Vuelta.

Ad

La nuova classifica

Vuelta di Spagna Coquard vuole restare: "Martedì faccio la volata....". Ma perché la Cofidis voleva farlo ritirare? 4 ORE FA

Corridore Tempo 1. Remco Evenepoel 52h21'33'' 2. Primoz Roglic +1'49'' 3. Enric Mas +2'43'' 4. Carlos Rodríguez +3'46'' 5. Juan Ayuso +4'53'' 6. Miguel Ángel López +6'02'' 7. João Almeida +6'49'' 8. Wilco Kelderman +6'56'' 9. Tao Geoghegan Hart +8'49'' 10. Ben O'Connor +9'12'' 11. Thymen Arensman +9'14'' 12. Jan Polanc +10'10'' 13. Jai Hindley +11'40'' 14. Louis Meintjes +11'45'' 15. Alejandro Valverde +12'23''

CHI VINCE LA VUELTA? Remco Evenepoel Primoz Roglic Enric Mas Carlos Rodríguez Juan Ayuso

10 in fuga, c'è ancora Carapaz. Ci aveva provato anche Nibali

È subito grande bagarre per prendere la fuga di giornata e il primo a partire è Vincenzo Nibali. Due gli scatti del siciliano, ma lo Squalo viene ripreso. Tanti altri attacchi, ma per un'ora di corsa non parte la fuga. Ci prova anche Carapaz (Ineos Grenadiers) a 89 km dal traguardo e l'ecuadoriano riesce ad andarsene con Lutsenko (Astana), a cui si aggiungono anche Champoussin (AG2R Citroën), Armirail (Groupama-FDJ), Conca (Lotto Soudal), Luis León Sánchez (Bahrain Victorious), Elissone e Mads Pedersen (Trek Segafredo). Velocità importante in gruppo, tanto che il plotone si spezza e perde per un attimo le ruote Ayuso che rientra grazie al prezioso aiuto di Marc Soler. In un secondo momento, entrano nella fuga anche Brenner (DSM) e García Perna (Equipo Kern Pharma).

Carapaz affamato: altra vittoria per lui

Il gruppo riduce il margine in maniera minacciosa prima del Puerto de los Villares ed ecco che davanti arrivano i primi scatti per cercare la vittoria di tappa. Lutsenko è il più attivo, ma è Luis León Sánchez a prendere del margine sugli ex compagni di fuga. Una volta passato il GPM, ecco che parte Richard Carapaz che va subito a riprendere il corridore della Bahrain. Champoussin e Conca riescono a rientrare anche loro prima del Sierra de la Pandera, ma nessuno può fare nulla sul secondo scatto di Carapaz che semina tutti a 3,4 km dal traguardo. È l'azione decisiva perché nessuno riesce a rimontare sull'ecuadoriano - big compresi - che ottiene il secondo successo di tappa a questa Vuelta.

Roglic riapre la Vuelta, ma Evenepoel si gestisce

Dietro è invece la Jumbo Visma di Roglic a fare l'andatura prima con Gesink poi con Harper. Le altre squadre non sembrano così agguerrite prima della Sierra della Pandera, ma è comunque la Quick Step a cominciare la salita con Van Wilder. Non ci sono le gambe? Ci sono ci sono, e parte Roglic a 4 km dal traguardo. Evenepoel non risponde subito, volendo andare del suo passo, e lascia l'incombenza agli altri big. Anche perché, guardando la classifica, che Roglic resti lì è interesse anche dei vari Enric Mas, Carlos Rodríguez, Ayuso ecc. Invece Roglic, pian pianino, riesce a prendere del margine e va addirittura a caccia di Carapaz. A 2,7 km dal traguardo Enric Mas e Miguel Ángel López si riportano su Roglic, ma non Evenepoel che resta dietro con Ayuso vittima di una foratura. È sempre lo sloveno a fare il ritmo e Roglic fa in tempo, comunque, a ristaccare Mas. Non a riprendere Carapaz che vince in solitaria, con López che 'ruba' inoltre 2'' di abbuono al capitano della Jumbo Visma. Roglic può essere comunque soddisfatto perché dà 28'' a Enric Mas e 48'' a Evenepoel.

L'ordine d'arrivo

Corridore Tempo 1. Richard Carapaz 4h09'27'' 2. Miguel Ángel López +8'' 3. Primoz Roglic +8'' 4. João Almeida +27'' 5. Carlos Rodríguez +36'' 6. Enric Mas +36'' 7. Thymen Arensman +51'' 8. Remco Evenepoel +56'' 9. Juan Ayuso +56'' 10. Wilco Kelderman +1'24'' 18. Filippo Conca +1'47''

Rivivi la 14a tappa della Vuelta On Demand (Contenuto Premium)

Premium Ciclismo La Vuelta | 14a tappa 03:25:37 Replica

Dove seguire la Vuelta in Diretta tv e streaming

La Vuelta 2022 sarà trasmessa in DIRETTA su Eurosport 1 (Canali 210 di Sky e su DAZN) con la telecronaca di Luca Gregorio e Riccardo Magrini tutti i giorni a partire dalle 14.30. Se non volete perdervi neanche un metro delle 21 tappe di questa edizione, senza pubblicità, potrete seguire la Vuelta di Spagna in streaming su Eurosport Player, Discovery+ ( Scopri l'offerta ) e GCN+ con tanti contenuti esclusivi in più. Sarà anche possibile recuperare tutte le corse On Demand su tutte le nostre piattaforme.

Presentazione chic: i corridori vanno via in barca per i canali di Utrecht

Vuelta di Spagna Evenepoel: "Ayuso non contagioso? Gli starò molto lontano, possibile che si ritiri" 19 ORE FA