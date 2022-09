Ciclismo

Vuelta di Spagna - Evenepoel non ha rivali senza Roglic: Remco guadagna sugli altri big con un allungo

VUELTA DI SPAGNA - È vero che non era un finale irresistibile per mandare ko Evenepoel ma, dopo aver subito attacchi da Enric Mas e Ayuso, il belga riesce anche a guadagnare sugli altri con un allungo in cima. Roba di secondi per carità, ma Ayuso perde 2'', Carlos Rodríguez 4'', Miguel Ángel López 9''.

00:01:33, 33 minuti fa