Ciclismo

Vuelta di Spagna - Evenepoel: "Non ho perso quasi nulla, ottima giornata per noi"

VUELTA DI SPAGNA - Era la tappa regina di questa Vuelta e, dopo quanto visto a Sierra de la Pandera, rischiava di perdere ancora e tanto da Roglic a Sierra Nevada. Ma, alla fine dei conti, ha lasciato sul piatto solo 15'', mantenendo 1'34'' sullo sloveno in classifica generale ad una settimana da Madrid. Evenepoel è fiducioso ed è contenta come è andata in questa frazione.

00:01:33, un' ora fa