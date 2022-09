Ciclismo

Vuelta di Spagna - Evenepoel perde Masnada nel momento peggiore: l'azzurro cade in curva

VUELTA DI SPAGNA - Evenepoel ritrova Masnada all'approccio dell'ultima salita di Sierra Nevada, con il bergamasco che era andato in fuga proprio per aiutare il compagno nel finale. Masnada però cade in un tratto di discesa e non può più aiutare il capitano della Quick Step Alpha Vinyl.

00:00:29, 41 minuti fa