Ciclismo

Vuelta di Spagna - Evenepoel: "Sono felice del lavoro di squadra, avevo le gambe per cercare di staccare gli avversari"

VUELTA DI SPAGNA - Tutto ok per Evenepoel che ringrazia ancora una volta la squadra per il lavoro fatto in giornata. Non è arrivata la vittoria di tappa ma, un'altra volta, Evenepoel ha messo ko tutti i rivali di classifica.

00:01:38, 44 minuti fa