Ciclismo

Vuelta di Spagna - Evenepoel: "Sono triste per Roglic. Più facile adesso? La Vuelta si vince comunque a Madrid"

VUELTA DI SPAGNA - Evenepoel si dice rattristato per quanto accaduto a Roglic e il suo ritiro dalla competizione. Il belga ha in pratica ipotecato la Vuelta con questo ritiro, visto che quello più vicino ora è Enric Mas che però si trova a 2'01'' dal capitano della Quick Step. Per Evenepoel però niente di fatto, bisogna arrivare a Madrid per vincere questa edizione.

00:01:20, 2 ore fa