Ciclismo

Vuelta di Spagna - Evenepoel: "Spero di non usare i guanti sabato. Roglic? Non so cosa volesse fare"

VUELTA DI SPAGNA - Evenepoel dice di stare bene dopo la caduta del giorno prima e, anche se ha indossato i guantini quest'oggi, spera di non doverli usare nella tappa di Sierra de la Pandera. Poi anche Evenepoel ha visto il movimento di Roglic nel finale, ma non ha capito cosa volesse fare: "Non so se volesse vincere la tappa o fare il buco a Teunissen. Noi eravamo lì".

00:01:18, 23 minuti fa