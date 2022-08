Roglic. Non diciamo la Vuelta, ma proprio le cronometro con lo sloveno che aveva conquistato le ultime 4 prove contro il tempo dal 2019 al 2021. È arrivato però Evenepoel che, dopo aver palesato una forma straordinaria 48'' a Roglic, 1'51'' a Enric Mas; 1'22'' anche a Carlos Rodríguez, 1'42'' a Simon Yates e 2'17'' ad Ayuso. Insomma, la Vuelta potrebbe anche essere finita qui. Evenepoel ha spezzato la striscia vincente di Roglic a crono, l'ha spezzata anche per quanto riguarda il discorso maglia roja? Sarà dura infatti per lo sloveno, ora, rimontare 2'41'' da qui a Madrid. Ci sono ancora tutte le montagne però... Erano tre anni che vinceva sempre. Non diciamo la Vuelta, ma proprio le cronometro con lo sloveno che aveva conquistato le ultime. È arrivato peròche, dopo aver palesato una forma straordinaria nella prima settimana della Vuelta , riparte dando distacchi importanti a tutti anche durante la crono di Alicante. Dà; 1'22'' anche a Carlos Rodríguez, 1'42'' a Simon Yates e 2'17'' ad Ayuso. Insomma, la Vuelta potrebbe anche essere finita qui. Evenepoel ha spezzato la striscia vincente di Roglic a crono, l'ha spezzata anche per quanto riguarda il discorso maglia roja? Sarà dura infatti per lo sloveno, ora, rimontare 2'41'' da qui a Madrid. Ci sono ancora tutte le montagne però...

La classifica generale

Corridore Tempo 1. Remco Evenepoel 34h35'50'' 2. Primoz Roglic +2'41'' 3. Enric Mas +3'03'' 4. Carlos Rodríguez +3'55'' 5. Simon Yates +4'50'' 6. Juan Ayuso +4'53'' 7. João Almeida +6'45'' 8. Miguel Ángel López +6'50'' 9. Pavel Sivakov +7'06'' 10. Tao Geoghegan Hart +7'37'' 11. Ben O'Connor +7'46'' 12. Thymen Arensman +8'44'' 13. Jai Hindley +9'24''

CHI VINCE LA VUELTA? Remco Evenepoel Enric Mas Primoz Roglic Simon Yates Juan Ayuso Carlos Rodríguez João Almeida

Gran tempo di Cavagna: Rohan Dennis dietro

Dei corridori della prima ora, il tempo di riferimento è quello di Rémi Cavagna che completa i 30,9 km della cronometro in 34'18'' alla media di 54 km/h. Spazzati via i tempi fatti registrare in precedenza da Hepburn e Durbridge. Così così Tiberi, quasi 2' dietro Cavagna. Resta dietro anche Rohan Dennis che paga 1'21'' dal francese nonostante un gran tempo nel primo segmento. Si avvicinano Fred Wright ma, soprattutto, Craddock con il campione nazionale statunitense che si piazza a 37'' dal francese della Quick Step.

Evenepoel dà distacchi importanti a Roglic e Mas

Tocca ai big della classifica e, dopo 10 km, Evenepoel è già davanti a tutti. Il belga infligge 21'' a Roglic, 23'' a Simon Yates, tiene duro Enric Mas che perde 'solo' 24''. Poi Carlos Rodríguez a 30'' e Ayuso a 33''. Considerando il tempo di Mas, è Roglic quello più deluso, ma la cronometro è ancora lunga. Dopo 20,5 km, infatti, i distacchi si dilatano: ancora Evenepoel davanti che aumenta il suo margine su Roglic che scivola a 37'', Mas va a 55'', Carlos Rodríguez a 56'', 1' per Simon Yates, Ayuso sprofonda a 1'20''. Il trend è ormai abbastanza delineato e più si va avanti più il margine aumenta. Evenepoel vede Enric Mas e, per poco, non lo raggiunge. Roglic migliora il tempo di Cavagna al traguardo, ma arriva Evenepoel che vince e dà 48'' di distacco allo sloveno. Altri 48'' che si aggiungono al 1'53'' che il vincitore delle ultime tre edizioni della Vuelta aveva già perso finora. Roglic almeno si 'accontenta' del 2° posto di tappa e del 2° posto della generale, sorpassando Enric Mas che nel finale sprofonda e perde 1'51''. Meglio Carlos Rodríguez che è 4° di giornata (a 1'22'') e guadagna quasi un minuto su Ayuso per la battaglia per il 4° posto.

L'ordine d'arrivo

Corridore Tempo 1. Remco Evenepoel 33'18'' 2. Primoz Roglic +48'' 3. Rémi Cavagna +1'00'' 4. Carlos Rodríguez +1'22'' 5. Pavel Sivakov +1'27'' 6. Lawson Craddock +1'37'' 7. Simon Yates +1'42'' 8. Tao Geoghegan Hart +1'46'' 9. Miguel Ángel López +1'47'' 10. Enric Mas +1'51'' 11. Michael Hepburn +1'53'' 12. Ben O'Connor +1'53'' 13. Fred Wright +1'53'' 14. Nelson Oliveira +1'59'' 15. João Almeida +2'13'' 17. Juan Ayuso +2'17''

