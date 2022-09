Ciclismo

Vuelta di Spagna - Evenepoel: "Sto bene dopo la caduta, ho dormito bene. Ayuso? Se sta bene meglio per lui"

VUELTA DI SPAGNA - Nella tappa di giovedì è caduto per terra, ma Evenepeol non ha trovato conseguenze per fortuna. Solo uno sbrego sul body, come confermato anche dallo stesso corridore: "Ho dormito bene". Poi il belga si è espresso anche sul caso Ayuso e la sua positività al covid...

00:01:29, un' ora fa